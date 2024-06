Lo que dijo Greivis Vásquez sobre la visita de Ronaldinho que encendió la polémica en redes sociales

El exbasquetbolista venezolano, Greivis Vásquez, dio de qué hablar en redes sociales luego de criticar que el furor que causó la visita de Ronaldinho al país no se repita, según él, con el grandeliga criollo Ronald Acuña Jr.

En su cuenta de Twitter (X), cuestionó que los venezolanos «piquen torta» a lo extranjero, pero a lo local no.

«Yo aquí pensando y la verdad no entiendo al venezolano. Ronaldinho viene y llena el monumental y está bien, pero Ronald Acuña juega en Venezuela y la gente así no sea de La Guaira no llena el Universitario, siendo Acuña el mejor pelotero del mundo. Picar torta a lo de afuera. ¡BASTA!», manifestó el exNBA.

Yo aquí pensando y la verdad no entiendo al Venezolano.. Ronaldinho viene y llena el monumental y está bien pero Ronald Acuña juega en VZLA y la gente así no sea de la Guaira no llena el Universitario. Siendo Acuña el mejor pelotero del mundo. Picar torta a lo de afuera, BASTA. — Greivis Vasquez (@greivisvasquez) June 8, 2024

En seguida, se desató una lluvia de comentarios contra Greivis Vásquez donde refutaban sus declaraciones con diversos argumentos.

«La comparación no tiene sentido. El fútbol es más popular que el béisbol a nivel mundial. Ronaldinho es un icono a nivel mundial y Acuña no. Y aunque entiendo el punto, muchos no conectan con la personalidad de Acuña y con la del brasileño sí. Ahí hay bastante diferencia», escribió una usuaria.

Por su parte Guillermo Liñares, periodista deportivo, evidenció que con Ronald Acuña Jr. también ha habido lleno de estadio, contrario a lo dicho por el exdeportista.

«Hola, Greivis. Te cuento que estuve en el festival de jonrones que ganó Acuña en diciembre. Aquí se ve parte de la asistencia, no toda, pero yo estuve ahí y había mucha gente. Sé lo que digo. Por cierto, sería bueno que dejemos a la gente ser feliz y decidir qué ir a ver. Saludos», expresó, anexando además un video donde se aprecia un complejo deportivo abarrotado.

Hola, Greivis. Te cuento que estuve en el festival de jonrones que ganó Acuña en diciembre. Aquí se ve parte de la asistencia, no toda, pero yo estuve ahí y había mucha gente.Sé lo que digo Por cierto, sería bueno que dejemos a la gente ser feliz y decidir qué ir a ver Saludos https://t.co/uKkBlFrrYM pic.twitter.com/pTdRWLFZoy — Guillermo Liñares (@guille94) June 8, 2024

EL MENSAJE DE RONALDINHO A LOS VENEZOLANOS

Tras su participación en la Liga Monumental en Venezuela, Ronaldinho envió un caluroso mensaje a los venezolanos. La leyenda brasileña agradeció por el recibimiento que le dieron y no descartó volver en un futuro.

«¡¡¡Gracias Venezuela!!! ¡¡Fue un placer estar aquí, divertirnos y sentir de cerca el calor de un pueblo tan apasionado por el fútbol!! Gracias y nos vemos pronto», enfatizó.