Lo que dijo Piqué sobre las declaraciones del venezolano Gabriel Cichero por el valor de su cláusula en la Kings League

El venezolano Gabriel Cichero mostró su inconformidad al conocer el valor de su cláusula de rescisión en el equipo Porcinos FC, que pertenece a la Kings League creada por Gerard Piqué e Ibai Llanos. Y fue precisamente el ex de Shakira quien se encargó de contestarle al exjugador de la Vinotinto.

La cláusula de Cichero asciende a los 63 «millones» (que en realidad son 6.300 euros), según lo dio a conocer Llanos, quien ublicó los valores de todos los integrantes de su equipo.

«Simplemente, puedo decir que ellos sabrán lo que hacen» fue el mensaje del venezolano tras enterarse de su valor.

En este sentido, el propio Ibai Llanos le envió un mensaje a Cichero vía Twitch, según reseñó Mundo Deportivo.

«¿Te parece insuficiente ser el mejor jugador de Porcinos? Habría que revisar ciertos comportamientos y ciertos comentarios, porque yo creo que no hace bien a nadie esta pelea de egos», advirtió.

¿QUÉ DIJO PIQUÉ?

Por su parte, Piqué, quien es el actual presidente de la Kings League, también se pronunció sobre las polémicas declaraciones del venezolano.

El exjugador blaugrana no entiende porque Cichero se queja por tener una cláusula baja.

«El jugador en el fútbol profesional siempre quiere una clausula baja. Y a él le ponen una cláusula baja y se indigna», expresó Piqué en un directo en Twitch junto al periodista Gerard Romero, presidente de Jijantes.

LAS CRÍTICAS DE PIQUÉ A LOS FANÁTICOS DE SHAKIRA

Durante el directo con Romero, el catalán también habló sobre los fanáticos de Shakira, a quienes no les cayó muy bien los comentarios del ex de la colombiana.

El exfutbolista los calificó como personas que «no tienen vida», lo que los hizo estallar en su contra en las redes sociales.

«Yo te puedo poner el ejemplo, con el tema que he pasado el año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana… O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles», afirmó.

Luego, reafirmó que no le importa lo que piensen, «no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer».

LOS COMENTARIOS DE FANÁTICOS ENARDECIDOS

Todas esas palabras no sentaron bien a los seguidores de Shakira, quienes arremetieron contra el exfutbolista.

«Y tú pedazo de excremento, ¿pensaste en las consecuencias que puede tener a nivel de todo engañar a la madre de tus hijos?», añadió una fanática. «Si ya no quería a Shaki mínimo lo hubiera hablado y se hubieran alejado, pero no. Él decidió engañarla aún sabiendo que la salud mental de ella estaba en juego», contestó otra seguidora.

«Que ridículo. Dice no importarle las críticas pero ahí está victimizándose», agregó otro tuitero.