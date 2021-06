Los 9 futbolistas que planea vender el Real Madrid para concretar fichajes galácticos

Mientras el Barcelona se mueve en el mercado sumando incorporaciones de cara a la próxima temporada, su máximo rival, el Real Madrid, continúa estudiando el mercado y las finanzas para actuar, reseñó Infobae.

Tras la llegada de David Alaba y la salida inminente de Sergio Ramos, la dirigencia planea concretar varias ventas para afrontar una operación galáctica.

La lista de posibles refuerzos ya está diseñada con Kylian Mbappé a la cabeza y Erling Haaland por detrás. Sin embargo, para comenzar a hablar tanto con sus clubes como con sus representantes, están obligados a reducir la masa salarial y hacer caja con varios jugadores.

En total podrían ser hasta nueve los futbolistas que abandonarían la Casa Blanca, según detalló el periódico madrileño ABC. El defensor francés Raphael Varane protagonizaría la venta más cara ya que pretenden obtener 70 millones de euros por su traspaso.

En total, el Real Madrid planea conseguir 160 millones de euros en ventas y con las salidas ahorrar 131 millones en salarios. Además de Varane, la institución merengue también pondrá en vidriera a otros ocho jugadores.

El segundo mejor cotizado será el delantero serbio Luka Jovic, por el que pedirán 35 millones y que es pretendido por varios equipos de la Bundesliga. El mediocampista español Dani Ceballos acabó su préstamo con el Arsenal y se espera que salga por 30 millones.

Álvaro Odriozola, Mariano y Brahim Díaz tampoco serían tenidos en cuenta por Carlo Ancelotti y entrarían en el mercado por 20 millones de euros cada uno. Mientras que Isco Alarcón tendría un precio de 25 millones.

Tanto Isco, como Marcelo y Gareth Bale, ya estarían al tanto de que no formarán parte del futuro merengue y, para facilitar las negociaciones, el Real Madrid está dispuesto a darles la carta de libertad tanto al brasileño como al galés para que negocien libremente con su próximo equipo.

Sin embargo, los tres parecen no querer moverse de la entidad a pesar de que saben que no contarán con los minutos que pretenden y tal como apuntaron desde España sería por una sola razón: “Si continúan será especialmente para cobrar unos salarios que ya no les ofrecerá nadie”.

En el caso de concretar todas estas ventas el cuadro merengue estaría capacitado económicamente para afrontar los costos fichajes que tiene en carpeta, entre los que se destacan los nombres de Kylian Mbappé (PSG), Erling Haaland (BVB), Jules Koundé (Sevilla) y Pau Torres (Villarreal).

Fuente Infobae