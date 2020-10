Los Lakers se "comieron" al Heat y pican adelante en la final de la NBA

La figura ofensiva del conjunto amarillo y púrpura fue el pívot Anthony Davis, quien encestó 34 unidades en 38 minutos de juego, en su debut en esta etapa decisiva en la lucha por el trofeo Larry O'Brien. Su socio, LeBron James lo escoltó con un doble-doble de 25 puntos y 13 tableros y 9 asistencias.

Los muchachos de Fran Vogel tuvieron una gran velada en su retorno a la etapa cumbre, por primera vez desde 2010 (último título de la franquicia).

El elenco de Florida, por su parte, al arranque del primer cuarto. Comenzó atacando y con ventaja de 23-10 hasta que el reloj marcó 5:13 del mencionado tramo. Desde ese instante, y en lo sucesivo, los californianos se pusieron "modo caníbal" para devorarse al Heat con un parcial de 21-5 a su favor y ponerse al frente del duelo en el primer cuarto por 31-28. No perdieron jamás el control de la contienda.

“I liked the way we played in that second, third quarter. But the way we ended, that’s unacceptable.” - @KingJames pic.twitter.com/VEhhGFFkgW

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 1, 2020