Los Mets del venezolano Carlos Mendoza van a la Serie de Campeonato de la Nacional

Los Mets de Nueva York, liderados por el manager venezolano Carlos Mendoza, derrotaron este miércoles a los Philadelphia Phillies y avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas (MLB).

La novena de Mendoza recibió en Nueva York a los Phillies, favoritos de la serie. El boricua Francisco Lindor conectó un cuadrangular con las bases llenas en la sexta entrada y los Mets ganaron el partido 4-1.

El pitcher colombiano lanzó cinco entradas, permitiendo solo dos hits y una carrera sucia. A pesar de buen juego defensivo, los Mets llegaron al sexto inning 1-0 abajo y, en caso de perder, tendrían que haber cerrado la serie de visitantes.

THE METS HAVE PUNCHED THEIR TICKET TO THE NLCS! pic.twitter.com/4zhewLObnI

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 10, 2024