La estrella de los Brooklyn Nets de la NBA, Kevin Durant, está en el ojo del huracán porque sacaron a la luz los insultos que emitió contra el actor Michael Rapaport.

En los últimos años, el jugador ha sido muy agresivo fuera de las canchas, y prueba de ello son sus redes sociales. Ha sido el propio actor y comediante quien ha mostrado los mensajes privados que la estrella de la NBA le envió por Instagram.

"Recibo amenazas y mensajes repugnantes diariamente, pero nunca en mis sueños más locos pensé que Kevin Durant estaría entre ellos. Él ahora me está amenazando, criticando a mi esposa, y quiere pelear conmigo. Se supone que este es el amor de Estados Unidos, ¿verdad?", dijo Rapaport.

El 11 veces All-Star de la NBA y MVP utilizó un lenguaje homofóbico, misógino y profano para referirse al actor de la serie 'Prison Break'. "Tu esposa ni siquiera respeta tu trasero de p***", "pedazo de m*****".

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021