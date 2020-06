Luka Jovic ha vuelto a sus "andanzas". El ariete serbio del Real Madrid subio a Instagram una foto haciendo una parrilla con unos amigos, lesionado.

Hasta allí no hay problema, en teoría. El jugador no rompe las reglas del protocolo del Gobierno ya que no hay más de 10 personas, pero sí infringe las reglamentaciones en la distancia entre ellos ya que no hay dos metros entre cada persona.

Jovic se ha saltado, otra vez, el protocolo de LaLiga que aunque dice que los jugadores no pueden salir de casa si no es para practicar, sí sugiere que no se expongan a contagios ni estar haciendo vida durante el confinamiento. Por lo tanto, este compartir, no sigue las recomendaciones.

Luka Jovic ya fue protagonista cuando se fue de Madrid a Belgrado para celebrar el cumpleaños de su novia, pasando por alto todos los protocolos de seguridad de Serbia por la pandemia del coronavirus. Aunque pidió perdón, estuvo muy cerca de tener que sentarse ante un juez en los tribunales balcánicos.

Luka Jovic haciendo parrilla con una férula en el pie

La parrilla ya bastaba para alterar la paciencia de los fans del Real Madrid. El colmo del asunto, es que en la imagen se le ve con una férula ortopédica en el pie derecho, elcual tiene lesionado y le deja KO para los siguientes tres meses.

Ademas de que la imagen deja claro que su recuperación no va como lo esperado. Esto trastoca sensiblemente los planes del DT merengue, Zinedine Zidane, para la parte final de la temporada.