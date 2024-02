¿Mánager de Venezuela? Lo que dijo Oswaldo Guillén sobre la posibilidad de dirigir a la selección nacional

El mánager de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, habló sobre la posibilidad de dirigir a la selección venezolana de béisbol y aunque dijo que es algo que debe pensar mucho, no descartó esa posibilidad.

«¿Mánager de Venezuela? No sé, tendría que pensarlo mucho. No diré que no porque hace tiempo dije ‘nunca me pondría de nuevo un uniforme de La Guaira’ y mira lo que pasó. No te voy a decir que no. Pero tampoco te voy a decir que sí«, respondió Guillén en entrevista a Shirley Varnagy.

A propósito de su primera aventura con los salados, recordó que cuando se fue de Venezuela, lo hizo «dolido con la fanaticada y con mi persona».

«Fue mi familia la que me convenció de volver al país y asumir este reto. Y no me arrepiento», exclamó.

¿SEGUIRÁ AL FRENTE DE TIBURONES LA PRÓXIMA CAMPAÑA?

Oswaldo Guillén además despejó las dudas sobre su continuidad al frente de los escualos. El campeón de la Serie Mundial de 2004 con los Medias Blancas de Chicago confirmó que seguirá siendo timonel del actual campeón de la LVBP y la Serie del Caribe.

«Más cerca está el propósito de regresar a Los Tiburones de La Guaira. El dueño y oficina del equipo me han tratado muy bien, me han apoyado mucho. Sí, me quedo en La Guaira, eso está muy seguro, aunque hay muchas cosas que influyen en esto«, subrayó.

Pese a haber llevado a los patiblancos a la gloria hace ya casi 20 años, ‘Ozzie’ valora aún más la consecución del título con La Guaira. «Ganar en mi patria, mi país, mi equipo, lo disfruté mucho más que cualquier otra cosa«, confesó.

A su entender, el resultado fue un trabajo en equipo. «Desde la gente que estuvo detrás, hasta pasando por los mismos jugadores y claro que sí, los fanáticos con su apoyo».