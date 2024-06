¡Mano tengo fe! La Vinotinto clasificó a cuartos de final y así fue la épica celebración al ritmo de Oscar D’León

La Vinotinto superó este miércoles 1-0 a la selección de México para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. A través de redes sociales se hizo viral un video de la alegría que se desató en los camerinos de Venezuela.

Al ritmo de Llorarás de Oscar D’Leon, los jugadores prendieron la fiesta en el propio Estadio SoFi, de Los Ángeles en California.

En el clip se puede ver a varios de los jugadores bailando salsa como Darwin Machis, Jhon Chancellor, Wilker Ángel, Yeferson Soteldo y Jhonder Cadiz.

Pero la fiesta no solo estuvo en los camerinos. A las afueras del estadio la fanaticada venezolana celebró al ritmo de «Cielito lindo», con motivo de su rival mexicano.

🎵 Ay, ay, ay, ay, canta y no llores

Porque cantando se alegran

Cielito lindo los corazones

Toda esta celebración tuvo un doble sentido, debido a que la prensa mexicana daba como ganador a su equipo antes del partido, lo que muchos consideraron como una falta de respeto para la Vinotinto.

«No me preocupa Venezuela. Venezuela le gana a Ecuador, primero porque se aviva en un saque lateral y ya Ecuador estaba vencido con un hombre menos. Venezuela tendría que estar preocupada por México, deja unos espacios terribles, deja unas distancias enormes. No estuvo Machis, no estuvo Soteldo, a Salomón no le llegaron los balones bien. Sí gana Venezuela a Ecuador, pero le costó trabajo, México deja mejores sensaciones», dijo en unas polémicas declaraciones el comentarista Álvaro Morales previo al partido.

Rafa Romo, uno de los protagonistas del partido al parar el penal decisivo de México, aprovechó la oportunidad para responderle a la prensa mexicana por todos los comentarios que hicieron post compromiso.

RAFAEL ENRIQUE ROMO PÉREZ

«Nosotros estamos contentos porque sabíamos que iba a ser difícil. México es una gran selección que juega muy bien. Nosotros tenemos la humildad de reconocer a los rivales. No tenemos esa soberbia e ignorancia que tienen muchos periodistas mexicanos que nos subestimaron. Vinimos aquí a hacer el trabajo, a lucharlo, a dar lo mejor de nosotros y nos llevamos tres puntos que son muy valiosos», declaró el arquero.

DIOS MÍO RAFAEL ROMO MANDÓ A CALLAR A LOS PERIODISTAS MEXICANOS JAJAJAJAJA ES MI PADRE. MI ÍDOLO. EL MEJOR ARQUERO DE LA HISTORIA DE VENEZUELA.

pic.twitter.com/8v5jEheh6a

El propio comentarista mexicano subió un video luego de la victoria de la Vinotinto en el que le echó más leña al fuego.

«Me da mucho gusto ser Trending Topic en Venezuela, mucho gusto. Quiero decirle algo a mis panas, bien ganado, lo merecen van a clasificar primeros de su grupo, pero ganaron solamente porque México falló un penal, realmente. Tienen que reflexionar. Más allá de que el resultado es importante, su funcionamiento en el primer tiempo era de pena. La Vinotinto se impuso al tequila, muy bien felicidades, lo merecen muchachos disfruten, pero solamente porque México falló un penal», dijo.

Mientras tanto el técnico argentino, Fernando «Bocha» Batista adelantó que estudiarán el partido para corregir lo que se tenga que corregir para los siguientes partidos de la selección.

«Tenemos que jugar todos los partidos como una final. No podemos relajarnos nada e iremos a jugar contra Jamaica como si fuera otra final. Saben que me gusta jugar al 100 %. No nos vamos a relajar para nada», comentó en rueda de prensa.

Aunque muchos se quedaron con el gol de Salomón Rondón o la tapada de Rafa Romo, lo cierto es que el partido tuvo otra estrella inesperada: Jon Aramburu. El lateral derecho venezolano, quien le robó la cartera a Alexander González en la titular de la selección, fue el jugador más efectivo del equipo.

El partidazo de Jon Aramburu contra México: ➤ El jugador con más acciones defensivas exitosas (17).

➤ El jugador con más duelos ganados (12).

➤ El jugador con más entradas completadas (7).

➤ El jugador que provocó el penal del triunfo.

El jugador venezolano con más…

Con solo 21 años, orquestó tanto el ataque como la defensa de la selección e incluso provocó el penal con el que terminó anotando el Gladiador. Aramburu se convirtió en el jugador con más acciones defensivas exitosas, con más duelos ganados, con más entradas completadas, con más toques de balón y firmó seis recuperaciones.

De igual forma, otra de las figuras inesperadas fue Cristian Casseres Jr., quien no tuvo un gran juego ante Ecuador, pero que en esta ocasión ingresó en la segunda mitad para darle equilibrio al medio campo de la selección.

El próximo partido de Venezuela será el domingo ante Jamaica, un encuentro que lo jugará con la tranquilidad de estar clasificados.

Sin embargo, tendrá que salir a buscar al menos un punto. Esto para asegurar el primer lugar del grupo y así evitar a Argentina en cuartos de final. En caso de que lo consiga, La Vinotinto estaría enfrentando a Chile o Canadá en la próxima ronda.