«Mataron a mi padre, tengo una idea de quién fue», la impactante revelación de un hijo de Diego Maradona

Diego Armando Maradona Junior, hijo del histórico y fallecido jugador de fútbol, hizo una impactante confesión el sábado al revelar que a su padre «lo mataron» cuando se podía «hacer algo» más; y que tiene «una idea» de quién habría sido el responsable.

«Hay una investigación abierta. Nosotros (sus hijos) tenemos mucha fe en la justicia argentina. Estoy convencido de que esto no debería haber terminado así. Mataron a mi padre. No es mi trabajo decir quién lo hizo, tengo mi propia idea pero no puedo decirla. Lo abandonaron a su suerte cuando algo se podría haber hecho», reveló en el programa ‘Verrisimo’ para el canal italiano Mediaset.

El primogénito de Maradona nació en Nápoles en 1986 producto de una relación extramarital entre el ’10’ y Cristiana Sinagra. Asimismo, en la conversación, relató cómo le tocó vivir el fallecimiento del histórico mediocampista.

«La sensación de vacío nunca desaparecerá. Pero el cariño que todo el mundo le muestra alivia el dolor, al menos en parte», comentó.

«Intento ver las cosas desde el lado positivo. Luché durante mucho tiempo con mi madre y con toda la familia por el reconocimiento de la paternidad, y al final tuve el privilegio de estar cerca de él y tener una relación normal entre padre e hijo. Fueron cuatro años muy bonitos», añadió Maradona Junior.

SE LAMENTA QUE NO CONOCIERA A SU HIJA

El ítalo-argentino confesó que su mayor arrepentimiento es que su padre no pudiera conocer a su hija. Frente a ello, no oculta que siente «mucho dolor» por la partida física, recoge la agencia EFE.

«No he aceptado del todo su fallecimiento. No creo que lo acepte nunca. No era el momento adecuado», reitera.

Dijo que en el momento en el que Maradona estaba mal, él estuvo internado por covid-19 y no pudo ir a Argentina.

«Recibí un mensaje de un amigo español, pero no tenía idea de nada. Encendí la televisión y vi que todos hablaban de su muerte. Entonces mi esposa me confirmó la noticia», declaró.