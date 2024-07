﻿ "Me llamaban garza, jirafa, negra": El trauma que vivió Yulimar Rojas al sufrir bullying en su adolescencia

La atleta venezolana, Yulimar Rojas, confesó que de pequeña sufrió «mucho bullying» por su estatura y color de piel.

Durante una entrevista con la revista Vogue México, la reina del atletismo venezolano acotó que esta situación la persiguió toda su adolescencia.

«Me decían muchas cosas. Los sobrenombres me mataban, me dejaban impotente. Me llamaban garza, jirafa, negra. Se metían mucho con mi color de piel. Como tenía el pelo ‘malo’ (afro), siempre me peinaba con un chonguito que se despeinaba y me decían negra fea. Yo pensaba: ‘Si se meten conmigo es porque soy distinta. En algún momento todas esas personas que se burlan de mí, van a conocer a la verdadera Yulimar’», expresó.

EL TRAUMA DE YULIMAR ROJAS

Destacó que todo esto le afectó mucho y le «creó un trauma» que solo pudo superar gracias al deporte.

«El trauma que sentía hizo que no pudiera caminar en lugares donde había mucha gente para que no me vieran, para no pensar que veían o que se metían conmigo. Al final agradezco a esas personas por hacerme más fuerte. Me volvieron una mujer con temple, guerrera, luchadora, capaz de sobreponerse a esos comentarios que por años la persiguieron», comentó.

Asimismo, Yulimar Rojas señaló que «siempre supo que era diferente. Que estaba llamada para hacer grandes hazañas para que muchos pudieran ver reflejada su historia en la mía».

«¿Qué pienso cuando salto? O más bien, cuando vuelo, porque es volar. Para mí se trata de ser yo misma. De liberar tensiones. Cuando salto no pienso en nada. Solo digo: ‘Voy para allá’. ‘Voy a saltar’. Me concentro en cómo ejecutar el salto, en cómo usar la técnica a mi favor, en cómo correr. En fluir. Cuando estoy en el aire, lo único que pienso es en caer más lejos», sentenció.

Yulimar Rojas contó que se fue de Venezuela en 2025 para lograr su sueño, aunque fue una decisión difícil.

«Me fui de mi país cuando estaba cumpliendo 20 años. Le huía a la idea de partir. Postergué varias veces el viaje. Fue una decisión muy difícil. Pero, me llené de valor y aposté al futuro. Siempre pensé que tenía una misión, o tengo una misión porque ese reto sigue en pie. Dentro de mí guardo Pozuelo, mi familia, mi mamá que nunca me ha dejado, mi infancia, mis primeros pasos, ese rinconcito de Puerto La Cruz que amo tanto y cada vez que voy a Venezuela trato de reencontrarme con eso», dijo.