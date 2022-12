Messi no se quedó callado y así respondió a las amenazas de Canelo Álvarez

El astro argentino, Lionel Messi se pronunció sobre la polémica que ocasionaron los comentarios del campeón de boxeo mexicano Saúl Canelo Álvarez.

“Sí la verdad que… Bueno, igual vi que él salió (a disculparse)”, dijo en declaraciones difundidas por TyC Sports.

Todo comenzó por un video de la celebración de Argentina en el vestuario en la que parece que Messi pateara la camiseta de México. Durante la acción, Leo se quita el botín y al salir de su pie choca con la camiseta que estaba en el suelo.

Para Canelo, en medio de la derrota de su selección, esta acción significó un irrespeto para su equipo.

No obstante, Messi aseguró que todo se trató de un malentendido.

“El que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no hay más”, agregó.

"Y es más, no tengo ni que pedir perdón, porque creo que no le falté al respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada”, concluyó.

CANELO PIDIÓ DISCULPAS

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se disculpó este miércoles, 30 de noviembre, con el futbolista argentino Lionel Messi, después de que lo acusara de patear una camiseta de México tras el partido en el Mundial de Qatar.

Álvarez se pronunció en sus redes sociales, en las que reconoció que sus comentarios estuvieron fuera de lugar. En tal sentido, sostuvo que se dejó llevar por su cariño a la selección mexicana.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina”, indicó Álvarez.