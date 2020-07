A partir de su detención en el estado Yaracuy, el estado de salud de Jesús Berardinelli se ha agravado conforme pasan las horas. Y con ello, el futuro inmediato del fútbol venezolano

Al ser ingresado por un sincope en un centro asistencial de la ciudad de Caracas, bajo un hermetismo de su parte medico, finalmente se ha filtrado cual es su condición a día de hoy.

El periodista Carlos Bautista, a través de su cuenta de Twitter, indica que el directivo -intubado desde hace algunas horas por complicaciones respiratorias (el paciente tiene una operación a corazón abierto y otros inconvenientes de índole renal y diabetes)- permanece en estado delicado de salud.

El presidente de la FVF, Jesús Berardinelli, según el último informe médico, continúa en cuidados intensivos con respiración asistida en Clínicas Caracas. La situación de su salud es estacionaria dentro del cuadro actual. — Carlos Bautista (@CarlosDBautista) July 24, 2020

Laureano González: “Si me llaman, voy” (a la FVF)

“Lo primero que debo decir es que hay que pedir por nuestro amigo Jesús Berardinelli. Es un amigo y deseo que se recupere lo más rápido posible de su situación”.

No obstante, el propio González indica que “si algún organismo internacional me pide participar en algún proceso (en FVF) seguramente lo evaluaré, hay que ver las condiciones”. Con esta frase, estaría dejando entrever que -en caso de ser llamado- no descarta retomar la silla de la Federación Venezolana de Fútbol, la cual atraviesa un panorama tan incierto como la posible cura del coronavirus.