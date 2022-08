Mira la lista oficial del Balón de Oro 2022: ¿La sorpresa? Messi no entró

La revista francesa especializada France Football anunció este viernes la lista de 30 candidatos para el Balón de Oro. En tal sentido, hubo nombres más que esperados, mientras que la gran sorpresa fue la ausencia del argentino Lionel Messi.

Messi, ganador de la edición 2021 y que acumula siete galardones de Balón de Oro, no tuvo su mejor temporada en el París Saint Germain (PSG). Por lo tanto, no podrá optar por revalidar el premio y no entró en la lista final, al igual que su compañero Neymar.

El astro argentino estuvo en todas las listas finales del Balón de Oro desde el 2006, cuando tuvo su explosión en el FC Barcelona. Desde entonces, se llevó el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021, siendo el máximo ganador del trofeo.

El que sí dijo presente fue Cristiano Ronaldo, el cual fue el mejor jugador en la complicada temporada del Manchester United. Sin embargo, y a pesar de no ingresar a la Champions League, el portugués logró llegar a la lista final.

LISTA FINAL DE CANDIDATOS AL BALÓN DE ORO

ESPAÑA (7)

- Real Madrid: Courtois, Vinícius, Casemiro, Benzema, Modric, Rüdiger

- Barcelona: Lewandowski

FRANCIA (1)

- PSG: Mbappé

ALEMANIA (4)

- Leipzig: Nkunku

- Bayern: Kimmich, Mané

- Dortmund: Haller

INGLATERRA (15)

- Liverpool: Salah, Arnold, Luis Díaz, Fabinho, Darwin Núñez, Van Dijk

- City: Bernardo Silva, Mahrez, Foden, De Bruyne, Cancelo, Haaland

- Tottenham: Heung-Min Son, Kane

- United: Cristiano Ronaldo

ITALIA (3)

- Milan: Leao, Mike Maignan

- Juventus: Vlahovic

FAVORITOS

Tras la gran temporada con el Real Madrid, Karim Benzema es el gran favorito para llevarse el Balón de Oro. Durante la campaña, anotó 44 goles en todas las competiciones, además de liderar los triunfos en la LaLiga y la Champions League con el club merengue.

Aunque Benzema es el claro favorito, algunos señalan la gran labor que tuvo el portero belga Thibaut Courtois, quien se encargó de proteger con gran solvencia el arco del Real Madrid durante toda la temporada.