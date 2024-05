MLB: Lo que se debe saber sobre la lesión que dejó fuera de la temporada a Ronald Acuña Jr

¿Qué se debe saber sobre la lesión que dejó fuera de la temporada de la MLB a Ronald Acuña Jr? Lo primero a tomar en cuenta, es que se trata de una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla. Sin dudas, una de las dolencias más complicadas para todo deportista.

La rotura del ligamento cruzado anterior se produce, en la mayoría de los casos, luego de una desaceleración exagerada: la rodilla se encuentra flexionada, las piernas en una ligera posición en X y, al mismo tiempo, hay un giro hacia afuera.

Fue justamente lo que le ocurrió a Acuña Jr. Lo que se sabe, es que cuando el ligamento cruzado se rompe, se escucha un claro chasquido. Luego la rodilla se inflama rápidamente.

Lo que viene después es un intenso dolor. Dicen que, aunque se calma un poco, en caso de volver a cargar la rodilla se intensifica de nuevo.

El tiempo de recuperación puede llevar hasta seis meses. El deportista afectado tendrá que reducir su actividad y movimiento mientras que su rodilla sana.

Ronald Acuña Jr. has left today’s game after a non-contact injury on the basepaths

(via @BravesOnBally)

pic.twitter.com/2MEPS7U9OR

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 26, 2024