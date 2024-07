Este miércoles, 3 de julio, la Major League Baseball (MLB) reveló los jugadores que iniciarán el Juego de las Estrellas de la temporada 2024. Por lo que se tienen a los titulares de ambas ligas.

De acuerdo con la MLB, en la Fase 2 de las votaciones del domingo al miércoles, los fanáticos decidieron entre dos finalistas en cada posición – menos uno de los jardines de la Liga Americana y la primera base de la Nacional.

En esos casos, Aaron Judge fue declarado de los guardabosques titulares del Joven Circuito al ser el más votado de su liga en la Fase 1 (y el más popular en sentido general), a la vez que Bryce Harper fue el más votado de la Nacional y fue nombrado inicialista titular de dicha liga.

A continuación, los ganadores de la Fase 2, quienes serán los titulares de su liga en sus respectivas posiciones.

Vladimir Guerrero Jr. 69 % de los votos.

Superó a Ryan Mountcastle 31 %.

José Altuve 55 %.

Superó a Marcus Semien 45 %.

José Ramírez 60 %.

Superó a Jordan Westburg 40 %.

Gunnar Henderson 65 %.

Superó a Bobby Witt Jr. 35 %

Aaron Judge (ganó la titularidad como el más votado de la L.A. en la Fase 1)

Juan Soto 31 %

Steven Kwan 28 %

Superaron a Anthony Santander26 % y Kyle Tucker 16 %.

Adley Rutschman 70 %.

Superó a Salvador Pérez 30 %.

Yordan Alvarez 52 %.

Superó a Ryan O’Hearn 48 %.

Bryce Harper (ganó la titularidad como el más votado de la L.N. en la Fase 1)

Ketel Marte 55 %.

Superó a Luis Arráez 45 %.

Alec Bohm 70 %.

Superó a Manny Machado 30 %.

Trea Turner 51 %.

Superó a Mookie Betts 49 %.

Christian Yelich 21 %.

Jurickson Profar 19 %.

Fernando Tatis Jr. 15 %.

Superaron a Teóscar Hernández 15 %, Brandon Marsh15 % y Nick Castellanos 14 %.

William Contreras 60 %.

Superó a J.T. Realmuto 40 %.

Shohei Ohtani 63 %.

Superó a Kyle Schwarber 37 %.

Como se informó anteriormente, el encuentro está programado para realizarse el próximo 16 de julio en Arlington (Texas).

The 2024 All-Star Game jerseys are here! 🤩 pic.twitter.com/2q8bf9hKKH

— MLB (@MLB) July 3, 2024