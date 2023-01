Murió jinete venezolano en trágico accidente en EEUU, no pudo controlar a su caballo durante unas pruebas

Este fin de semana el hipismo en los Estados Unidos se tiñó de luto por la muerte del joven jinete venezolano Daniel Quintero.

El trágico suceso ocurrió este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs en Florida, Estados Unidos, durante pruebas de cabalgata.

El periodista Marty Mcgee destacó que el joven de 19 años galopaba un caballo del entrenador Robert Werneth cuando ocurrió el trágico incidente.

Según versiones de medios locales, el jinete venezolano no pudo controlar a su caballo, que corría en sentido contrario en la pista del referido hipódromo. Posteriormente, se topó con otro caballo que venía al galope. De inmediato llamaron a los paramédicos, pero cuando llegaron el jinete criollo ya estaba muerto.

Tanto los caballos como el otro jinete resultaron físicamente ilesos.

Los jinetes y el personal del hipódromo de Tampa Bay Downs realizaron un minuto de silencio durante el fin de semana.

“Toda la comunidad del hipódromo expresa sus condolencias a familiares y amigos. La pista guardará un minuto de silencio a las 12:20 p.m. en honor a Quintero”, dijo el hipódromo en un comunicado en sus redes sociales.

Exercise rider Daniel Quintero, 19, died as a result of a training accident this morning at Tampa Bay Downs. The entire racetrack community expresses its condolences to his family members and friends. The track will observe a moment of silence at 12:20 p.m. in honor of Quintero.

Más tarde ese día, numerosas pistas en Estado Unidos, incluidas Gulfstream Park, Laurel Park y Santa Anita, ofrecieron un minuto de silencio en honor de Quintero.

Aunque el joven jinete venezolano se crio en Miami, nació en Paraguaná, en el estado Falcón.

Según Sydney Fried, "Daniel era un joven inteligente. Siempre estaba prestando atención a todo lo que lo rodeaba. Nunca dudó en hacer preguntas y una vez que obtuvo la respuesta, aprendió muy rápido".

Earlier today at @TampaBayDownsFL, exercise rider Daniel Quintero passed away after a training accident. He was just 19 years old and his dream was to be a jockey. Santa Anita Park joins the racing community around the country in sending our condolences to his friends and family. pic.twitter.com/bI2sX3b86u

— Santa Anita Park (@santaanitapark) January 21, 2023