Ni con Stephen Curry en cancha ganan los Golden State Warriors

Los Warriors, desde este jueves, ya tienen en su haber un jugador más con el que contar pese a que han quedado prácticamente fuera de carrera hacia la postemporada desde hace tiempo: Stephen Curry.

El «30» de los Warriors volvió a las canchas en lo que era la revancha de las última final de la NBA, la cual perdió su equipo, ante los Raptors. San Francisco estaba de celebración. El dos veces MVP regresaba a las canchas, sabiendo que este año no va a ser ni el suyo ni el de su equipo.

Steph RETURNS 🔥@StephenCurry30 puts up 23 PTS, 7 REB, 7 AST in his return to action for the @warriors! #DubNation pic.twitter.com/347BRqlTXu

— NBA (@NBA) March 6, 2020