¡NO AGUANTÓ! Lo que dijo Xavi sobre la polémica separación de Pique y Shakira

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, habló por primera vez, este viernes 2 de septiembre, sobre la polémica y mediática separación entre el futbolista Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira.

"Yo lo veo tranquilo y entrenando bien. Esta semana especialmente ha entrenado muy bien. Ayer hizo un entrenamiento, creo que muy positivo para él y nos va a ayudar", dijo el entrenador cuando fue consultado al respecto de la situación del defensor, en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado frente al Sevilla por LaLiga Santander.

"No me molesta ninguno de los jugadores que se ha quedado en la plantilla. Somos los que somos y tenemos que ser una familia. En cuanto a su vida personal, intento que esté feliz, que esté contento con su familia, con sus amigos, y que venga feliz a entrenar", agregó el exmediocampista culé.

"Pero ya en los temas personales intento no meterme. Si necesita ayuda, aquí estamos. En tema futbolísticos ninguna queja, va a ser muy útil para esta temporada", enfatizó Xavi en clara alusión a la situación tensa que ha generado para Piqué su separación con Shakira.

PIQUÉ ROMPIÓ EL SILENCIO

Gerard Piqué ha roto su silencio, o más bien lo ha hecho su departamento legal. En un comunicado oficial, el equipo del futbolista ha denunciado la situación de "acoso" mediático a la que se está viendo sometido su cliente desde que el pasado 4 de junio anunciara su separación con Shakira.

“Se han publicado muchos rumores e informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia, su vida personal y, por tanto, privada”, señala el comunicado.

"Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su máxima preocupación", se agrega en la comunicación.

SU SITUACIÓN EN EL EQUIPO

Hasta el momento, el uruguayo Ronald Araujo, el francés Jules Koundé, el danés Andreas Christensen y el español Éric García aparecieron por delante de Piqué en los distintos roles que utilizó Xavi en la última línea; en la saga defensiva.

“La decisión es técnica. Al final depende de mí y tengo que tomar decisiones. Cuando juegue Piqué me preguntarás por qué no juega Araujo o Koundé. Ha pasado toda la vida. Entiendo que con Piqué y Jordi haya debate, pero están ayudando mucho. Su compromiso es intachable. No habrá ningún problema”, aclaró el entrenador.