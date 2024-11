«No podemos hacernos las víctimas»: Los contundentes mensajes de Tomás Rincón y el «Bocha» Batista tras la derrota ante Chile

El capitán de la Vinotinto, Tomás Rincón, señaló que la derrota ante Chile «fue un momento complicado» porque complica las aspiraciones de Venezuela, pero aseguró que seguirán luchando por clasificar al Mundial de 2026.

«No esperábamos una derrota así. Si bien comenzamos bien el partido no supimos manejar los momentos cuando estábamos en ventaja (…) quizás tenemos que tener un poquito más de calma con el balón y enfriar el partido en ese momento porque la ventaja nos duró poco las dos veces», indicó.

Destacó que ahora a los jugadores les queda es asumir que hubo errores y «no hacerse las víctimas».

«Ha sido un trago difícil, pero bueno no podemos hacernos las víctimas, hay que asumir nuestra responsabilidad. Hoy era un partido en el que nos podíamos posicionar y no dimos ni paso. Sin duda tenemos que prepararnos estos meses para lo que viene», comentó.

Asimismo, afirmó que a pesar de la situación por la que atraviesa la selección ante la falta de victorias, él mantiene la esperanza de que la Vinotinto logre el pase al Mundial.

«Seguimos creyendo que estamos en disputa, quedan 18 puntos y hasta la última posibilidad que tengamos vamos a pelear para conseguir ese objetivo que todos tenemos. Yo personalmente elijo seguir creyendo y seguir preparándome para el 2025», expresó.

A su juicio, el partido se perdió por las bandas. «En el primer tiempo estábamos organizados y no conseguían espacios y el doblaje por banda no fue firme y efectivo».

El director técnico dela Vinotinto, Fernando «Bocha» Batista, lamentó la derrota que sufrió el equipo ante Chile y aseguró que «fue un partido en el que no fuimos inteligentes cuando estábamos con el marcador arriba. Ya con el primer gol nos desordenamos un poco».

«Estuvimos dos veces arriba en el marcador y es una amargura, como dije necesitábamos ese triunfo para estar tranquilos y seguir en competencia. Ahora nos queda mejorar para el año que viene», dijo durante una conferencia de prensa.

Además, consideró que la Vinotinto necesitó «tener más juego porque cuando lo teníamos generábamos peligro». Sin embargo, al equipo le afectó el gol tan rápido que marcó Chile los primeros minutos del segundo tiempo.

«El gol a los dos minutos de inicio, cuando Chile convierte el 4-2 fue un golpe duro y empezamos a equivocar los caminos, nos empezó a manejar la pelota y cerrar los caminos para redireccionar el empate», apuntó.

