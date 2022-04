"No quiere ver a Ronaldo": Joven agredido por CR7 rechazó invitación para ir a un partido del United

El joven que fue agredido por Cristiano Ronaldo rechazó la oferta del astro portugués, quien se disculpó y lo invitó a ver un partido del Manchester United en Old Trafford.

De acuerdo a declaraciones de la madre, el joven de 14 años tiene autismo, y le confirmó que no quiere aceptar tal invitación.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue (apodo del Everton) ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”, sentenció Sarah Kelly, madre de Jake Harding, de 14 años, dijo a Sky News.

A juicio de Kelly, CR7 debió disculparse de manera inmediata, después que le arrojó el teléfono a Harding, cuando ingresaba a los vestuario, tras la derrota de su equipo 1-0 ante el Everton.

“Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: ‘Lo siento’”, consideró Kelly.

Ronaldo se disculpó en su cuenta de Instagram, y le hizo la invitación al chico con un gesto de "fair play y deportividad".

“Eso fue lo más gracioso para mi. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto”, agregó la madre.

También la madre indicó que su hijo quedó en shock después de los sucedido, y también criticó al Manchester United, que a su juicio, lo manejó “terriblemente” y que sólo “ha empeorado las cosas”.

JOVEN AGREDIDO POR CR7 NO QUIERE VERLO

También, en una nueva declaración con el portal Liverpool ECHO, Kelly afirmó que su hijo no quiere ver a la estrella lusa, sobre todo porque le dejó un moretón en la mano.

“Solo porque es Cristiano Ronaldo, ¿por qué lo haríamos? Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”, afirmó.

Dejó claro que, "no son mis palabras, son las de mi hijo. Le afectó más a él que a mí, así que dejé que él lo decidiera: no quiere ir a Manchester y no quiere ver a Ronaldo”, concluyó.