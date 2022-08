Oficial: Omar López dirigirá a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El coach de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, Omar López, será el encargo de dirigir al equipo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

La información de la designación de López fue dada a conocer por World Baseball Classic a través de un mensaje en redes sociales.

López, quien ha trabajado por 24 años con los Astros de Houston, cuenta con experiencia como dirigente en los circuitos minoritarios del conjunto texano.

#WorldBaseballClassic

•

Oficialmente nombrado Omar López como manager del #TeamBeisbolVE

•

Officialy announced Omar Lopez as the manager of the #Team

•#PorSelección#LaQueNosVuelveLocos pic.twitter.com/LVzKymVn0u

