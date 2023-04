¡ORGULLO VENEZOLANO! Así recibió Yulimar Rojas el Premio Nacional del Deporte de España

La atleta venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial y olímpica de triple salto, recibió el premio nacional de deporte de España en la categoría de Comunidad Iberoamericana, que reconoce a los deportistas más destacados de la región en el ámbito internacional.

El evento se realizó en el Palacio Real, con la presencia de los reyes Felipe y Letizia. Rojas fue una de las galardonadas junto a otros deportistas españoles como el tenista Rafael Nadal, el ciclista Alejandro Valverde y la nadadora Teresa Perales.

Rojas expresó su alegría y agradecimiento por recibir este premio, que ya había obtenido en 2018 por su actuación en el Mundial de Londres 2017.

«No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte», dijo.

La saltadora se definió como «una trabajadora, una luchadora con ganas de llegar lejos» y dijo que este reconocimiento era un impulso para seguir trabajando duro y cumplir sus sueños.

«El oro y el récord van de la mano. Creo que se fusionan. Soy una atleta de retos, una deportista que lo que se propone lo cumple y este año es muy importante. Quiero prepararme de la mejor manera para llegar en el mejor estado físico y hacer una marca impresionante. Para mí no hay límites, los límites se los pone uno mismo. Ya veremos si es récord o no, pero lo que venga será bien recibido. Si no es récord el próximo año a tope», comentó.

El premio nacional de deporte de España es un galardón que se entrega desde 1982 por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y que cuenta con el patrocinio del grupo empresarial Iberdrola. Entre los ganadores anteriores del trofeo Comunidad Iberoamericana se encuentran figuras como Cristiano Ronaldo (2011), Lionel Messi (2007), Ronaldinho (2005) y Diego Maradona (1986).

YULIMAR ROJAS, UNA ATLETA DE TALLA MUNDIAL

Rojas, de 27 años, se coronó campeona olímpica en triple salto en los Juegos de Tokio 2020, donde además estableció un nuevo récord mundial con una marca de 15,67 metros, superando el anterior registro de 15,50 metros que tenía la ucraniana Inessa Kravets desde 1995.

La saltadora venezolana ha tenido una trayectoria brillante en los últimos años, en los que ha conseguido dos títulos mundiales al aire libre (Londres 2017 y Doha 2019), dos títulos mundiales bajo techo (Portland 2016 y Birmingham 2018), una medalla de plata olímpica (Río 2016) y varios récords continentales y nacionales.

Ahora aseguró que el Mundial de Budapest le «quita el sueño» porque es el gran objetivo de este año como paso previo a los Juegos de París 2024.

«Es lo que me quita el sueño. Budapest es la cita más importante del año y la que me va a seguir manteniendo enfocada en lo que van a ser los Juegos. Todo lo que haga este año va a influir en el próximo y creo que es lo que tenemos presente», señaló.

Rojas es considerada una de las mejores atletas del mundo y una inspiración para muchos jóvenes venezolanos que ven en ella un ejemplo de superación, talento y humildad. La saltadora ha demostrado su compromiso social con diversas causas, como la lucha contra la violencia de género, el apoyo a los niños con cáncer y la defensa de los derechos humanos.

Rojas reside en España desde 2016. La atleta ha manifestado su cariño por su país adoptivo y su gratitud por el apoyo que ha recibido tanto de las autoridades como del público español.