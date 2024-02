﻿ Oswaldo Guillén denunció agresión contra su familia en estadio de Miami: "Por eso no quería venir"

El mánager de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo Guillén, denunció este jueves que la seguridad del estadio de los Marlins de Miami, donde se realiza la Serie del Caribe, agredió verbalmente a sus familiares.

A través de su cuenta en Twitter (X), el expelotero sostuvo que el jefe de seguridad del estadio insultó a su esposa, familia y al cuerpo técnico de los Tiburones.

«Una mierd.. que lo traten a uno como si me regalaron el pase para esta mierda. Los venezolanos somos buenos cuando somos esclavos de ellos. Se creen jefe del mundo @Marlins. Jefe seguridad payaso», comentó Oswaldo Guillén.

Asimismo, el venezolano envió un mensaje al departamento de comunicaciones de los Marlins.

«Cuando te tratan como basura. Por eso no quería venir a esta mierd… Seguridad de los Marlins, tienes que estar bromeando. (En) MLB durante 40 put.. años, primer mánager latino de la Serie Mundial, mi cul… El evento en el primer día y gritándole a mi esposa, a mi familia, a mis coaches y a mí”, expresó Guillén.

EL MENSAJE DE OSWALDO GUILLÉN

De igual forma, reiteró que el problema que ocurrió anoche en el estadio no debería reflejar a toda la organización de los Marlins.

«Fue chévere ver a los muchachos del clubhouse y viejos amigos. Si alguien necesita disculparse públicamente con mi esposa y con el equipo de Venezuela es esta persona, Todd Metro. Nunca dejaré que alguien le falte el respeto a mi esposa», aseguró.

Pero Oswaldo Guillén no fue el único que tuvo problemas en Miami. Lissette Carnet, agente de Yasiel Puig, informó que la seguridad del estadio «detuvo» al pelotero cubano en el estacionamiento por «más de 15 minutos».

«Caballeros, ¿cómo es posible esto? Ya me conocen, yo no me puedo quedar callada. Poco faltaba para que al Sr. Ozzie Guillén se quedara afuera del estadio. A Puig lo detuvieron en el estacionamiento más de 15 minutos porque tampoco le permitían entrada. Después me dicen que por qué grito«, acotó.