Para la historia: Federación Mundial de Atletismo ratificó récord de Yulimar Rojas en Belgrado

La Federación Mundial de Atletismo ratificó este 18 de mayo, el récord mundial que alcanzó Yulimar Rojas sobre la pista cubierta de Belgrado 2022.

A través de su cuenta de Twitter, la organización reconoció la marca alcanzada por la venezolana en su sexto intento: un salto de 15,74 metros.

"Su salto ganador no solo rompió su propio récord mundial bajo techo de 15,73m establecido en Madrid, el 21 febrero del 2020; sino que también superó su propio récord mundial al aire libre de 15,67m establecido el 1 de agosto del 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio", reseñaron en su sitio oficial.

Como era de esperarse, la campeona olímpica aprovechó la oportunidad para expresar su orgullo por este reconocimiento que pasará a la historia deportiva.

"Qué bien se siente", escribió Rojas en su cuenta personal, la cual se rodeó de cientos de mensajes de felicitaciones y apoyo de sus fanáticos.

Qué bien se siente 🤗 https://t.co/0BIWUvOVuy — Yulimar Rojas (@TeamRojas45) May 18, 2022

Luego de batir su propio récord el 20 de marzo, Yulimar celebró su hazaña en redes pero destacó que este es solo el primer paso para su "salto histórico".

"Después de varios días para digerir lo que pasó: Soy campeona mundial y con récord del mundo. Hoy más que nunca he sentido el apoyo de todos. No tengo palabras para describir lo que me hacen sentir, todos merecemos ser amados de esta forma", escribió.

La Mujer Maravilla del atletismo mencionó en aquel momento que continuará trabajando para llegar a su marca más esperada: un salto de 16 metros.



"Nada es imposible, ese es mi lema y en lo que creo (...) Si trabajas con el corazón, con tu fe, con tu amor por el deporte... nada es imposible", comentó a World Athletics.