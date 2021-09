Pelé rompió el silencio sobre sus problemas de salud

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento mejor conocido como "Pelé" aseguró este martes que se encuentra "muy bien de salud".

Según lo publicado en EFE, manifestó que acudió al hospital para realizar "exámenes de rutina", y romper con los rumores que indicaban que había sufrido un desmayo.

Pelé, de 80 años, explicó que asistió a su rutina médica que había sido pospuesta debido a la pandemia de la COVID-19.

"No me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacer exámenes de rutina, que no había conseguido hacer debido a la pandemia", dijo.

"Avisad que no juego el próximo domingo!", agregó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de él.

La salud del tres veces Campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia se ha complicado.

En tal sentido, se ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de Sao Paulo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.

Pelé es considerado como mejor jugador del siglo XX.