El dos veces campeón de la Formula 1, Fernando Alonso, tuvo un accidente en la tarde de este jueves en Suiza. Desde que trascendió la información sobre el estado de salud del piloto español, varios de sus compañeros y escuderías manifestaron su pesar por lo ocurrido y le desearon una pronta recuperación.

En primera instancia, destaca la escudería británica McLaren, con la que Alonso participó en seis temporadas. “Enviando nuestros mejores deseos a Fernando Alonso. Todos esperamos una pronta recuperación”, expuso en su Twitter.

Los mensajes de pronta recuperación no se hicieron esperar y uno ellos fue su compatriota Carlos Sainz Jr. “¡Vamos Fernando, esperemos que no sea nada grave y te recuperes lo antes posible!”, indicó el nuevo piloto de Scuderia Ferrari.

“Te deseo una muy pronta recuperación”, dijo Marc Gené, expiloto de Formula 1 y comentarista de carreras.

“Deseándote una rápida recuperación”, manifestó la escudería estadounidense Haas F1. De igual forma, el expiloto de este equipo, Roman Grosjean le dijo “mejórate pronto“, quien sufrió un aparatoso accidente en 2020.

El equipo Aston Martin, antiguo Racing Point, también envió su apoyo a Alonso. “Te deseamos una pronta recuperación, Fernando”, señaló.

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Alonso está internado en un hospital local, a las inmediaciones de Lugano. Los primeros exámenes radiográficos evidenciaron una fractura de mandíbula y daños en los dientes, pero no hay más detalles sobre alguna otra lesión.

Alpine, equipo al que pertenece Alonso, confirmó a La Cazzetta el accidente de Alonso y poco después publicó un comunicado. La escudería francesa precisó que el español se encuentra consciente y en buen estado de salud, pero destacó que no hará más pronunciamientos por ahora.

“Alpine F1 Team puede confirmar que Fernando Alonso estuvo envuelto en un accidente de carretera, mientras montaba bicicleta en Suiza. Fernando está consciente y bien, y está esperando más exámenes médicos mañana en mañana”, expuso.

Sending our best wishes to @alo_oficial. We’re all hoping for a speedy recovery. 🧡

— McLaren (@McLarenF1) February 11, 2021