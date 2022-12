¿Por qué China decidió censurar al público en las transmisiones del Mundial? Esta es la polémica razón

La televisión estatal de China, CCTV, está censurando las imágenes del público en los partidos del Mundial de Qatar. El objetivo es no mostrar que en el resto del mundo no se está usando mascarilla.

Mientras que en el mundo están intentando convivir con el Covid-19 en China ocurre todo lo contrario. El gobierno ha sometido a su población a medidas extremas para combatir a la enfermedad.

En el momento en el que la señal de transmisión internacional compartida por los organizadores muestra imágenes de los aficionados en las gradas de los estadios, CCTV5, el canal de deportes del ente chino, pasa a enseñar a los entrenadores de los combinados que disputan el encuentro o conecta con un plano alto desde detrás de las porterías.

Más allá de la censura, esta situación afecta la propia visualización del evento. En el caso del gol anotado por el brasileño Casemiro contra Suiza, los chinos no pudieron ver ninguna repetición, reveló EFE.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.

Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦@DreyerChina⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC

— Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022