Floyd Mayweather Jr. puede ser el boxeador más adinerado del mundo, sin lugar a dudas. Pero, el ex campeón Bernard Hopkins piensa distinto deportivamente.

Hopkins, boxísticamente hablando, "preferiría ser como Manny Pacquiao en lo que respecta a los legados". Esta leyenda viviente, se convirtió en el luchador más viejo en ganar un campeonato mundial con 49 años de edad. Por otra parte, dijo que Mayweather no estaba preocupado por pelear ante los mejores.

"Prefiero tener el legado de Manny Pacquiao que el de Floyd Mayweather", dijo Hopkins en un artículo publicado en RingTV. "Manny luchó contra todos y Floyd luchó contra los chicos (en su guardia)".

"Manny peleó con quién su promotor quería que peleara", añadió Bernard, argumentando que "Floyd luchó contra los muchachos que eran financieramente lucrativos".

Hopkins quiso zanjar el debate diciendo que "no necesariamente significa que Mayweather esquivó a sus oponentes". Es solo que el púgil norteamericano no se encontró con los mejores en su apogeo. "Pero también, no creo que Floyd haya dado a conocer dos cosas sobre cómo se siente la gente, ya sea que haya peleado con los mejores o no. Fue estrictamente un negocio para Floyd".

Mayweather se hizo el hombre más rico del boxeo cuando le ganó a Pacquiao el título de peso welter en mayo del año 2015.