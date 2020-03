Preocupación en Brasil: Pelé se encuentra en aislamiento ante un posible Coronavirus

Con 80 años de edad, Pelé se encuentra aislado en su casa de Guaruja, en Sao Paulo. El exfutbolista es parte del mayor grupo de riesgo de Coronavirus. La fuerza con la que puede atacar la enfermedad -sobretodo en personas de la tercera edad- alcanza el 15% de la población brasileña y en su entorno está alerta ante un posible deterioro de su delicada salud.

Aunque no ha suspendido eventos todavía, se estima que se deba tomar esa decisión en las próximas horas. Hace semanas, su hijo Edinho desveló que ‘O Rei’ se ha visto debilitado en los últimos meses: «Está muy frágil en relación a la movilidad. Se sometió a un trasplante de cadera y no llevó a cabo una rehabilitación correcta, ideal. Está con ese problema de la movilidad que acaba cargando una cierta depresión. Un problema allí, otro aquí… Siempre fue una figura tan imponente y hoy no consigue ni caminar. Él está muy afectado por todo eso, pero dentro de lo que cabe se encuentra bien».

El propio Pelé emitió una nota para calmar a sus millones de fans, al tanto de lo que pueda suceder al jugador de fútbol más importante de todos los tiempos de la selección brasileña. «Estoy bien. Tengo mis días buenos y mis días malos. Eso es normal para la gente de mi edad», aseveró.

El Estado brasileño ya toma medidas para prevenir el Coronavirus ante la gravedad de la situación en países como China, España e Italia.