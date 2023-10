¿Qué hará Miguel Cabrera tras su retiro como pelotero de la MLB? Esta es la oferta que recibió

El pelotero Miguel Cabrera puso fin este domingo a su productiva carrera en las Grandes Ligas (MLB por sus siglas en inglés), pero la pregunta que muchos se hacen es ¿Qué hará el venezolano ahora?

Pues el misterio fue revelado por su propio equipo, los Tigres de Detroit, hace unos días en sus redes sociales.

«Una vez Tigre, siempre Tigre. Después del partido del domingo, el próximo capítulo de Miguel Cabrera será en Detroit como Asistente Especial del Presidente de Operaciones de Béisbol«, indicó el equipo en su cuenta en Twitter (X).

Once a Tiger, always a Tiger.

Following Sunday’s game, Miguel Cabrera’s next chapter will be in Detroit as a Special Assistant to the President of Baseball Operations. pic.twitter.com/o0x6UquBZ5

