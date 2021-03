El tenista español Rafael Nadal no participará en el Miami Open 2021, al afirmar que necesita "recuperarse completamente", de cara a su temporada de tierra batida en Europa.

"Es triste anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que me encanta. Necesito recuperarme completamente y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa", expresó a través de su cuenta en Twitter.

Además Nadal lanzó un mensaje "especial" para sus fans en los Estados Unidos y "en particular" a la gran comunidad en habla hispana que, afirmó, siempre le da mucho apoyo, reseñó la agencia de noticias EFE.

No es el primer torneo al que renuncia Nadal esta temporada. Entre otros, dejó pasar por diferentes motivos Rotterdam, Acapulco o Dubai.

De esta forma, Nadal se une a Federer, quien también decidió retirarse del Abierto de Miami, con el fin de enfocarse en su "puesta a tono para volver al circuito".

A pesar de eso, el torneo que se disputará entre el 22 de marzo y el 4 de abril, no pierde brillo con la salida de Nadal y Federer, por la presencia de Serena Williams y los actuales campeones del Abierto de Australia: Novak Djokovic y la japonesa Naomi Osaka.

Osaka, que acaba de ganar su cuarto título de Grand Slam en Melbourne, se une a una lista de campeones individuales de Grand Slam que compiten en Miami.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 16, 2021