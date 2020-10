Rafael Nadal, una vez más, llega a la final del Roland Garros

El tenista mallorqu√≠n Rafael Nadal ha alcanzado nuevamente la final de "su" competici√≥n: el Roland Garros. ¬ŅSu v√≠ctima? Diego Schwartzman.

"Rafa", en modo Nadal y en el "patio de su casa" pese a que tuvo a un "peque" que le hizo sudar de lo lindo en la tercera manga, nunca pudo contrarrestar la experiencia del zurdo espa√Īol. El balear derrot√≥ al sudamericano con parciales de 6-3; 6-3 y 7-6 (tie break de 7-0).

Literalmente, Nadal fulminó al argentino durante las casi tres horas de partido. Haber alcanzado esta final, ya no se trata de que siga demostrando que, en superficie de tierra batida, es prácticamente imbatible.

La historia podría tener un cambio radical y la discusión se agudiza -más- acerca de quién es el tenista más grande de todos los tiempos: si el propio Nadal o el suizo Roger Federer.

Con 19 torneos de Grand Slam en su carrera, más de la mitad los ganó en el Abierto de Francia, Rafael Nadal tiene en sus manos la posibilidad de igualar los 20 torneos Majors que el helvético ha ganado en su trayectoria en el tenis.

Lucky No.13 awaits…@RafaelNadal notches a straight sets win over Diego Schwartzman 6-3 6-3 7-6(0) to reach his fourth straight, and 13th overall #RolandGarros final. pic.twitter.com/2o55EEWgKA

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 9, 2020