Real Madrid ganó el derbi al Atlético tras semana envuelta en la polémica por comentarios "racistas" a Vinicius

El Real Madrid se impuso en el derbi ante el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano (1-2), donde hizo valer su contundencia con los goles del brasileño Rodrygo Goes y del uruguayo Fede Valverde en el primer tiempo, para zanjar una semana envuelta en la polémica por comentarios considerados "racistas" hacia Vinicius Jr.

La victoria permite también a los blancos marcharse al parón de las selecciones con el liderato de LaLiga Santander en el bolsillo.

Después de que el Barcelona se hubiera situado primero el sábado con su victoria ante el Elche, el Real Madrid prolongó el pleno y retuvo el mando con dos puntos de ventaja sobre los azulgranas y tres sobre el Betis, que también salió airoso ante el Girona (2-1).

RODRYGO BAILÓ CON VINICIUS

Cuajó un derbi muy serio el Real Madrid. Aún sin el francés Karim Benzema como referencia ofensiva, volvieron a ser decisivos los brasileños Rodrygo y Vinicius. Ambos 'bailaron' tras el gol inicial, luego de los comentarios surgidos en la semana por las celebraciones de Vini, los cuales fueron tildados de "racistas" por el jugador y el propio club.

También hubo gol del uruguayo Fede Valverde, uno de los jugadores más en forma de la plantilla. Luego el Madrid supo administrar su ventaja hasta que acabó sufriendo algo por el rebote que acabó en el gol de Mario Hermoso.

Resistió la presión ambiental el cuadro de Carlo Ancelotti, demasiado elevada tras todo lo que se había hablado por las celebraciones de Vinicius y un posible baile en el Metropolitano, y supo sacar partido de su contundencia.

Fue el premio al buen dispositivo exhibido por el Real Madrid ante un Atlético que contó esta vez con el francés Antoine Griezmann como titular y al que le faltó ese acierto y más continuidad en su juego para desarbolar al eterno rival.

No obstante, los de Diego Pablo Simeone, que se convirtió en el técnico con más partidos en la historia del Atlético en Primera, no se rindieron y encontraron una luz de esperanza con el tanto de Hermoso casi de rebote con el hombro a siete minutos del final, pero no tuvo continuación y cedió un partido que le deja a ocho puntos del líder.

VINICIUS Y SU MENSAJE EN CONTRA DEL RACISMO

Vinicius Junior compartió un vídeo en sus redes sociales para defenderse de la “xenofobia y el racismo” que asegura recibe desde hace tiempo, que ha aumentado a raíz de las críticas por sus bailes que “empezaron a criminalizar”, demostrando una vez más su personalidad al asegurar que “no” va “a parar” y que “la felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta”.

“Hace semanas que empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, Joao Félix, Matheus Cunha… son de artistas de funk y sambistas brasileños, de cantantes de reggaeton, y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Acéptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar”, dijo y escribió en un mensaje contra el racismo.

Tras recibir el apoyo de Neymar, Pelé, Ronaldo Nazario, compañeros, clubes brasileños y el Real Madrid, Vinicius también ha dicho basta.

"Mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra’. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Ésa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida”, comienza el delantero.

“Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho más grandes que eso. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración. Pero nada de eso empezó ayer”, continuó en referencia a un comentario hecho en un programa de televisión español que catalogó de “hacer el mono” sus celebraciones bailando tras anotar un gol.

Vinicius prosiguió asegurando que usa su figura y recursos para ayudar a erradicar estos comportamientos racistas.

“Vengo de un país donde la pobreza es muy grande, donde la gente no tiene acceso a la educación… y en muchos casos ¡ni comida en la mesa! Dentro y fuera del campo. He desarrollado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin ayuda financiera de nadie. Estoy haciendo una escuela con mi nombre. Haré mucho más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos”, asegura.

“Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar. Pero eso no hace clic, no es tendencia en internet, ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente qué ni siquiera conocen”, continúa.

Para finalizar, Vinicius deja un mensaje claro.

“El guión siempre termina con una disculpa y un "me han malinterpretado". Pero lo repito para ti, racista: No dejaré de bailar. Ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea. Con el cariño y las sonrisas de quien es muy feliz, Vini Jr. #BAILAVINIJR”, concluye.

EFE