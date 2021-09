¡RECORDMAN! CR7 recibió el Guinness como el máximo goleador de selecciones +FOTOS

El portugués Cristiano Ronaldo (CR7) recibió el Récord Guinness, al convertirse en el máximo goleador a nivel selecciones.

Ronaldo consiguió la importante marca el pasado miércoles 1 de septiembre, en el partido en el que Portugal venció 2-1 a Irlanda, choque por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 en el cual marcó dos goles para arribar a 111 tantos, y así dejar la atrás la marca de Ali Daei, ariete de la selección de fútbol de Irán, quien 109 dianas.

CR7 subió una foto a sus cuenta de Instagram mostrando el importante reconocimiento, con unas palabras de agradecimiento.

"Gracias al Guiness World Records. Siempre es bueno que se reconozca que se ha batido un récord mundial. Sigamos tratando de subir las cifras aún más", expresó el astro portugués.

CR7 RECIBIÓ EL GUINNESS: OTRO RÉCORDS

A lo largo de su carrera el delantero ha logrado cosechar importantes marcas. Actualmente es el máximo goleador de la Liga de Campeones con 134 goles, máximo artillero de las competiciones de la UEFA (137), y máximo anotador del Real Madrid con 451.

En días recientes, el portugués fue noticia al regresar al Manchester United, club con el cual comenzó a brillar en la competiciones europeas, tras estar tres temporadas con la Juventus.

CR7 DE NUEVO EN OLD TRAFFORD

El jugador está ilusionado de volver a vestir la camiseta de los Diablos Rojos, así lo manifestó en sus redes sociales.

"No puedo ni empezar a explicar mis sentimientos en este momento, al ver que mi regreso a Old Trafford se ha anunciado en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad, después de todas las veces que he vuelto a jugar contra el Man. United, e incluso como rival, haber sentido siempre tanto amor y respeto por parte de los seguidores en las gradas. ¡Esto es absolutamente 100% la materia de la que están hechos los sueños!", dijo.