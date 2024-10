Remontada épica: Dodgers ganan la Serie Mundial en un cardíaco juego ante los Yankees

En una noche de emociones intensas en el Yankee Stadium, los Dodgers de Los Ángeles lograron su octavo título de Serie Mundial, el primero desde 2020, al vencer a los Yankees de Nueva York 7-6 en un electrizante quinto juego.

Con este triunfo, los Dodgers no solo alzaron el trofeo, sino que también protagonizaron una de las remontadas más épicas en la historia de la franquicia, recuperándose de una desventaja de cinco carreras para sellar una victoria digna de un final de película.

La noche comenzó mal para los Dodgers, que tras cuatro entradas ya perdían 5-0. Los Yankees, con un inicio ofensivo explosivo, habían tomado una clara ventaja gracias a los jonrones de Aaron Judge y Jazz Chisholm Jr. en la primera entrada, seguidos de un tercer cuadrangular de Giancarlo Stanton en la tercera, que hizo temblar el estadio y avivó las esperanzas de los fanáticos neoyorquinos de forzar una victoria.

Sin embargo, el juego dio un giro inesperado en la quinta entrada, cuando Los Ángeles aprovechó una serie de errores costosos de los Yankees para empatar 5-5. Un elevado caído por Judge y una jugada fallida del lanzador Gerrit Cole, quien no cubrió la primera base a tiempo, allanaron el camino para que los Dodgers emparejaran el marcador. Fue un momento decisivo que dejó a los Yankees atónitos y les restó el impulso que habían acumulado en las primeras entradas.

The @Dodgers tie the game on a sac fly and the go-ahead run moves up to 3rd base! 👀 #WorldSeries pic.twitter.com/xF5gNjc1aY

— MLB (@MLB) October 31, 2024