Rodri se llevó el Balón de Oro 2024, polémica por segundo lugar de Vinícius

El futbolista español Rodri, jugador del Manchester City, ganó este lunes su primer Balón de Oro en una gala que estuvo marcada por el boicot del Real Madrid y la polémica por la posición final del brasileño Vinícius Júnior.

El exfutbolista liberiano George Weah fue el encargado de dar el premio. Tras leer la lista de los demás finalistas: el español Dani Carvajal, el inglés Jude Bellingham y de Vinícius, anunció el triunfo de Rodri.

«Quería agradecer a todo el mundo que ha votado, por confiar en mí, Es un día muy especial para mi familia, para mí», quien también agradeció a France Football y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), organizadoras del Balón de Oro.

En segundo lugar, quedó Vinícius, quien era el favorito para ganar el premio, mientras que Bellingham y Carvajal obtuvieron el tercer y cuarto puesto, respectivamente. Todos jugadores del Real Madrid, no estuvieron presentes en la gala.

Por otra parte, la española Aitanna Bonmatí, jugadora del FC Barcelona ganó el Balón de Oro femenino por segunda vez consecutiva. Luego se ubicaron sus compañeras del equipo catalán, Caroline Graham Hansenn y Salma Paralluelo.

El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, obtuvo el premio al mejor director técnico del fútbol masculino. El mismo galardón recibió la entrenadora del equipo femenino de Estados Unidos, Emma Hayes.

