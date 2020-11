Los venezolanos Ronald Acuña Jr. y Salvador Pérez se llevaron este jueves bates de plata 2020, tras su alto rendimiento ofensivo a lo largo de la temporada de Grandes Ligas.

Acuña Jr. obtuvo su segundo reconocimiento. El nativo de La Guaira consiguió un promedio de .250. Resultado de 40 imparables, 14 cuadrangulares, 29 carreras impulsadas. Además de 46 anotadas, 8 bases robadas, 11 dobles en 160 turnos, durante una campaña plagada de lesiones.

El jardinero de los Bravos de Atlanta fue uno de los tres guardabosques de la Liga Nacional que obtuvieron la distinción. Seguido de Juan Soto de los Nacionales de Washington y Mookie Betts de los Dodgers de Los Ángeles.

Congratulations to @ronaldacunajr24 for winning his second #SilverSlugger award! pic.twitter.com/dVTauxLA4I

— Atlanta Braves (@Braves) November 5, 2020