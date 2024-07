﻿ Salomón Rondón y Jon Aramburu quedaron entre los mejores jugadores de la Copa América 2024

El venezolano, José Salomón Rondón, quedó ubicado como el segundo máximo goleador de la Copa América 2024.

El Gladiador anotó en tres ocasiones a lo largo de cuatro compromisos, y solo se vio superado por el argentino Lautaro Martínez, quien hizo cinco tantos. Además, el goleador vinotinto lo hizo en dos partidos menos que el argentino.

De esta forma, Rondón sigue ratificando que está viviendo una segunda juventud. El máximo goleador histórico de la Vinotinto (44) también figura como el goleador de la selección en las Eliminatorias al Mundial 2026 con dos tantos en seis compromisos.

Además, a nivel de clubes, Rondón fue la figura del Pachuca esta temporada y los llevó a conseguir la Copa de Campeones de la Concacaf. El Gladiador anotó nueve tantos en siete partidos para convertirse en el goleador del certamen.

Esto le valió la clasificación a la Copa Internacional 2024, donde competirá contra el Real Madrid, mientras que en 2025 Salomón Rondón y su Pachuca estarán en la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, torneo que contará con los 32 mejores clubes de todo el mundo.

JON ARAMBURU EL MEJOR VALORADO

Por otra parte, el lateral derecho venezolano, Jon Aramburu, quedó ubicado como el jugador mejor valorado de acuerdo a varios portales especializados.

Según el prestigioso portal de análisis futbolístico FotMob, el joven de 21 años está entre los cinco mejores jugadores de la Copa América.

Aramburu, quien ha tenido una destacada actuación en el torneo continental, se ubica en el segundo lugar del ranking de FotMob con una impresionante valoración de 8.31, superando a figuras de la talla de Lionel Messi. Solo el colombiano James Rodríguez, con una puntuación de 8.34, se encuentra por encima del venezolano.

Este reconocimiento no es aislado. El portal Sofascore también ha destacado la actuación de Aramburu, ubicándolo en la cuarta posición de su ranking con una valoración de 8.00.

El excepcional desempeño de Aramburu en la Copa América no pasó desapercibido para la prensa internacional. The New York Times y The Athletic, dos importantes medios estadounidenses, lo nombraron el jugador emergente más destacado del torneo.

Ambos medios elogiaron la ferocidad defensiva del lateral derecho de 21 años, destacando su habilidad para recuperar balones y su tenacidad en la marca. The Athletic lo describió como un jugador que «disfruta del desafío de un extremo astuto» y que «defiende su flanco con todo lo que tiene».

Su impresionante estadística de 26 entradas en tres partidos, una cifra que ningún jugador de la Premier League alcanzó en un solo partido durante la temporada pasada, es un testimonio de su incansable labor defensiva.

Este reconocimiento internacional coloca a Aramburu por encima de otros prometedores talentos como Richard Ríos (Colombia), Maximiliano Araujo (Uruguay), Patrick Sequeira (Costa Rica) y Ramón Sosa (Paraguay), consolidándolo como una de las grandes revelaciones del fútbol sudamericano.