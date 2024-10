Salvador Pérez hace historia: Es el primer jugador de Kansas City en ganar el premio Roberto Clemente

El venezolano Salvador Pérez ha sido galardonado con el prestigioso premio Roberto Clemente 2024, un reconocimiento que anualmente se otorga al jugador de Grandes Ligas que mejor representa el béisbol a través de su carácter, participación en la comunidad, filantropía y contribuciones positivas.

Pérez es el primer jugador de los Reales de Kansas City en ganar este honor, consolidando su legado como el corazón y el alma de la organización, según reseñó la MLB en su web.

A lo largo de su carrera, Pérez ha demostrado no solo ser un atleta excepcional, sino también un ser humano ejemplar. Ha pasado toda su trayectoria profesional con los Reales, siendo nombrado nueve veces All-Star, cinco veces ganador del Guante de Oro y cuatro veces Bate de Plata.

Representing the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy, and positive contributions, both on and off the field.

Salvador Perez has been named the 2024 Roberto Clemente Award Winner! pic.twitter.com/QjBv8eYsB7

— Kansas City Royals (@Royals) October 28, 2024