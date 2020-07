Salvador Pérez vuelve a jugar, luego de recuperarse del COVID-19

El pasado lunes por la noche, en los compromisos de pretemporada, el criollo Salvador Pérez disparó un estacazo de vuelta completa por el jardín izquierdo. Pese a su notable contribución a la ofensiva del equipo aristócrata, fueron los Astros de Houston quienes acabaron llevándose la victoria sobre Reales de Kansas City con pizarra final de 6 carreras por 3, en choque realizado en el Kauffman Stadium.

La novena sideral, en el cierre del cuarto inning, lideraba el digital por 5-0, cuando llegó el estacazo del careta nacional. De esta forma, "Salvy" llega a dos cuadrangulares en los choque de preparación para la campaña del 2020 con siete carreras impulsadas.

Salvy is back to sending baseballs out of his ballpark. 🤗#AlwaysRoyal pic.twitter.com/PpaBjuK9Ii

