¿Se acerca el retiro? La confesión de Rafael Nadal sobre su salud que sorprendió a todos

Después de obtener su 14º título en Roland Garros, el tenista Rafael Nadal dejó entrever las posibilidades de un retiro.

A través de una conferencia de prensa, declaró que "en las circunstancias actuales, no puede ni quiere seguir jugando", esto en referencia a los dolores que padece desde hace años en su pie izquierdo.

"He podido competir esta quincena porque mi médico me ha administrado inyecciones de anestesia en los nervios para dormir el pie, pero es un riesgo (…) No quiero seguir jugando hasta encontrar una solución", expresó el español.

Agregó que aunque su malestar "no ha empeorado, cuando juegas con una parte de tu cuerpo pueden derivarse otros problemas físicos y ese es un riesgo que no quiero asumir".

Para Nadal, las consideraciones médicas sobre su pie "eran la única forma de poder continuar en la competencia", pero destacó que "no es un riesgo que quiera tomar en el futuro", recogió Semana.

Al igual que en otras ocasiones, el atleta de 36 años, recordó que "jugar al tenis es una de sus prioridades, pero no está por encima de ser feliz en su vida".

"Si no me siento competitivo, no soy feliz, no es cuestión de ganar o no más títulos, silo de poder hacer lo que me gusta, que es jugar al tenis", comentó.

Aunque el tenista no confirmó que se trate de un retiro inminente de las canchas, mencionó que solo jugará en Wimbledon si se encuentra bien de salud.

"Estaré allá si mi cuerpo me lo permite. Wimbledon es una prioridad, los Grand Slam son una prioridad,. Jugarlo con antiinflamatorios sí, con inyecciones de anestesia, no", aseguró.

Finalmente, Nadal reveló que las próximas semanas comenzará un nuevo tratamiento para intentar solucionar sus molestias en el pie; luego de ser diagnosticado en el pasado con síndrome de Müller-Weiss, una afección que le provoca fuertes dolores crónicos.

"Es una intervención en los dos nervios que me han ido bien y me han quitado el dolor, consiste en unas inyecciones con radiofrecuencia pulsátil que me podrían ayudar a disminuir la sensación en el pie", explicó el tenista.

En caso de que la terapia no funcione, admitió que será momento de "hacer un planteamiento en su vida": "Pero eso me lo reservo para mí, ver si me compensa o deja de tener sentido".