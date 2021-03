El pique en redes sociales entre la estrella de la NBA, LeBron James, y el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic está más vivo que nunca después de la última respuesta del ariete del AC Milan a las palabras del «23» de Los Ángeles Lakers, quien le dijo «no pienso callarme” a la hora de opinar de asuntos que considere importante, en su condición de estrella del deporte.

El futbolista contestó que «el racismo y la política son cosas distintas» y que los «atletas unen al mundo, la política lo divide».

Bastó y sobró para que reaccionara toda la NBA, a través del exjugador Baron Davis, quien tuiteó lo siguiente:

Enes Kanter, pívot de origen turco de los Portland Trail Blazers, también dejó un sonoro mensaje al respecto, quien ha sido perseguido por el gobierno de Turquía.

No, what divides humanity is dictators and authoritarians.

When athletes speak up,it’s not for fun or attention. It’s to hold these regimes accountable

When you are arrogant and have no empathy or sympathy & only care for yourself, you can tell people not to stand up for justice https://t.co/EmeChQOhvm

— Enes Kanter (@EnesKanter) March 3, 2021