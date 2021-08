Se encienden las alarmas en el Barça: no lograron vender a Griezmann al Atlético

Llegó la preocupación a las oficinas del F.C, Barcelona, cuando se enteraron que Antoine Griezmann seguirá vistiendo de blaugrana luego de que se cayera el acuerdo entre el conjunto culé y el Atlético de Madrid.

Al parecer, la única condición para que Griezmann regresara al Wanda Metropolitano era que Saúl, con quien compartió vestuario en su época colchonera, se fuera rumbo a Londres para fichar con el Chelsea, según MARCA.

Sin embargo, la información aún no es oficial y se espera un comunicado conjunto del Barcelona y del Atlético de Madrid. De no concretarse el fichaje, recordaría al año 2014, cuando el Real Madrid no pudo fichar a David De Gea para la portería, porque el fax llegó tarde.

Se cierra el mercado y se han frustrado un montón de cosas gordas que podían haber sucedido: ❌Mbappé no va al Madrid

❌Saúl no va al Chelsea

❌Griezmann no va al Atlético

❌De Jong no va al Barcelona Parece que Falcao sí llegará a tiempo de firmar por el Rayo. pic.twitter.com/e9qiC9Tpk0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 31, 2021

Desde su arribo a Can Barça, Griezmann no se ha establecido como el líder del equipo. Primero, eclipsado por Lionel Messi; ahora, al no ver un hueco claro bajo las órdenes de Ronald Koeman, decidió marcharse al Aleti, para jugar con sus excompañeros.

En la página web de La Liga española tampoco se ha hecho oficial el fichaje de Griezmann, lo que no es un buen presagio para los culés. De empeorarse la situación, tendrá que pasar por los juzgados para aclarar lo sucedido.

Griezmann llegó al Barcelona en 2019, cuando el entonces presidente culé, Josep María Bartomeu, pagó la cláusula de 120 millones de euros al Atlético de Madrid. Desde entonces, el ariete de 30 años ha jugado 102 partidos y marcado en 35 ocasiones. Esas cifras distan considerablemente del nivel que ofreció en el conjunto de la capital.