"Se intentó": La sentida despedida de Leo González al culminar su interinato en la Vinotinto

Leonardo González publicó este miércoles su mensaje de despedida a la Vinotinto, después de ocho partidos como director técnico interino. El entrenador insistió en que, a pesar de las dificultades, intentó dar los mejores resultados con la selección nacional.

Tras recopilar siete derrotar y una sola victoria, González insistió en que su cuerpo técnico y él quisiéramos mejores resultados en la Vinotinto. “Trabajamos para eso y se intentó con todo lo que teníamos en ese momento”, sentenció.

“Agradecido con mi cuerpo técnico por su compromiso y ética de trabajo. Me siento muy respaldado por ustedes. A mi familia les digo que los quiero y que sin ustedes estos procesos hubiesen sido muy difíciles de asumir”, agregó González.

Por su parte, González agradeció a los jugadores, medios de comunicación y la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

GONZÁLEZ: “QUERÍAMOS MEJORES RESULTADOS”

Mediante un comunicado publicado en su Instagram (@leogonzalezdt), lamentó que no pudo contar con varios de los jugadores de “mayor jerarquía”. En tal sentido, subrayó que espera que en otros procesos “puedan venir y responder a esa gran responsabilidad”.

“Cómo exjugador y ahora técnico, siempre he dicho que a la selección hay que quererla. No se le puede decir que no. Nunca. Ese principio fue el que me llevó a decir que sí, cuando me propusieron asumir el interinato de la selección”, añadió.

No obstante, González destacó que tuvo la oportunidad de hacer debutar a varios jugadores y “así demostrar que sí hay talento de relevo”. “Este será un factor fundamental de cara al trabajo del próximo cuerpo técnico, saber que tienen muchas opciones”, sentenció.

González se despidió con la Vinotinto en la última posición de la clasificación al Mundial 2021 con siete puntos, tras dos victorias, un empate y 11 derrotas, en 14 partidos. Ahora, la FVF contratará un director técnico para que concluya la eliminatoria y prepare un nuevo proceso.