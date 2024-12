Sensible: Filtran video del momento en el que futbolista italiano se desplomó en pleno juego

Momentos de máximo tensión se vivieron el domingo en el partido ante la Fiorentina y el Inter de Milán, de la Serie A de Italia, cuando el mediocampista Edoardo Bove se desplomó en pleno campo de juego.

Todo ocurrió en la primera parte del partido que se disputó en el Estadio Artemio Franchi. Uno de los fanáticos estaba grabando a Bove y capturó el momento exacto en el que el futbolista pierde el conocimiento.

Los testigos indicaron que Bove tuvo un fuerte choque con Denzel Dumfries, del Inter. El futbolista se acercó al banquillo para cambiar su camiseta y habría dicho al cuerpo técnico que estaba mareado.

Medios locales indicaron que transcurría el minuto 17 cuando los árbitros chequeaban un posible gol de Laurato Martínez. Mientras tanto, Bove se agachó y luego caminó unos pocos pasos antes de desplomarse.

This is the moment 22-year-old Edoardo Bove fainted during the match against Inter Milan.

Fiorentina and Inter Milan players were in tears.

Speedy recovery Edoardo Bove

🤍💔

pic.twitter.com/zzD8kM8tYH

