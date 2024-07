¡Sobredosis de fe! Venezuela sigue invicta en la Copa América y enfrentará a Canadá en cuartos

La Vinotinto ratificó este domingo su buen andar en la Copa América 2024 al propinarle una goleada 3-0 a Jamaica y asegurar su clasificación como primera de grupo.

En un encuentro en el que la Vinotinto llegaba con la tranquilidad de haberse clasificado, Fernando Batista, quien dirigió desde la tribuna por una suspensión, se tomó la libertad de probar a algunos jugadores y darle descanso a la mayoría de los apercibidos.

Al frente tenía a una selección de Jamaica que solo había perdido por la mínima ante México y que luego cayó 3-1 en un partido donde le complicaron mucho las cosas a Ecuador.

Desde antes del partido, la noche estaba servida para que ocurriera un gran espectáculo. Más de 20.000 fanáticos de la Vinotinto, muchos de los cuales ni siquiera eran venezolanos, llenaron los asientos del Q2 Stadium en Austin para apoyar a la selección, como si de un encuentro en Maturín se tratase.

Se me puso la piel de gallina:

A pesar de esto, el primer tiempo fue muy luchado y aunque Venezuela llevó las riendas del encuentro, no logró anotar. Telasco Segovia, la principal novedad en el once titular, brindó equilibrio en el medio campo, tanto en el ataque como en la defensa.

Como es costumbre en esta Copa América, para la segunda mitad la Vinotinto mostró una cara completamente diferente. Al minuto 49 la revelación del torneo Jon Aramburu desbordó por la izquierda y lanzó centro milimétrico que Eduard Bello mandó al fondo de la red. A partir de ese momento empezó la fiesta Vinotinto.

Al 56 llegaría el turno del Gladiador, Salomón Rondón, quien la mandó a guardar de manera agónica en un mano a mano, cayéndose. La asistencia de este tanto se la anotó Yangel Herrera que aún sigue sin mostrar su mejor cara, pero que ha dado destellos de clase.

Luego sería el momento de otro de los debuts esperados en la Copa América, Kervin «Tuti» Andrade. El jugador que hace vida en Brasil entró haciendo pases precisos y muy metido en el partido, a sus apenas 19 años. Pero la guinda al pastel la pondría cuando le mandó un pase quirúrgico a Eric Ramírez, dejándolo mano a mano frente al portero y este no desaprovechó. De esta forma, el Tuti cerró un debut de ensueño con asistencia incluida.

Así relatamos los goles en la victoria de Venezuela 🇻🇪 (3-0) a Jamaica 🇯🇲 en @FS1

90 minutes of the world’s most beautiful sport #CopaAmérica pic.twitter.com/tHWPSMENGd

— Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 1, 2024