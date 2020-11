Suenan las alarmas en la WTA: Simona Halep tiene coronavirus

La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo, ha anunciado que ha dado positivo por coronavirus. Ya se encuentra en cuarentena y dijo que presenta "síntomas leves" a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪

— Simona Halep (@Simona_Halep) October 31, 2020