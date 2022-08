ESCÁNDALO EN LA MLB | Suspenden, sin sueldo, por 80 partidos al dominicano Fernando Tatis Jr.

El dominicano Fernando Tatis Jr, de los Padres de San Diego, fue sancionado este viernes con 80 partidos de suspensión por la Major League Baseball (MLB) tras dar positivo en un control antidopaje.

La oficina del comisionado de la MLB confirmó la sanción en una nota oficial en la que informa de que la medida "tiene efecto inmediato".

Tatis, cuyo sueldo también fue suspendido, dio positivo por Clostebol, sustancia prohibida por el programa antidopaje de la MLB.

"Estamos sorprendidos y muy decepcionados por enterarnos este viernes de que Fernando Tatis Jr dio positivo por una sustancia prohibida por el programa de prevención de dopaje de la MLB. Apoyamos completamente el 'Programa' y esperamos que Fernando aprenda de esta experiencia", fue el comunicado publicado poco después por los Padres.

Tatis, nacido hace 23 años San Pedro de Macorís, todavía no había debutado en esta temporada a causa de una lesión en su muñeca izquierda.

TATIS DICE QUE LO TOMÓ POR ERROR

El jugador dominicano aseguró poco después de conocerse la sanción que tomó un medicamento sin saber que este contenía Clostebol.

"No tengo excusas por mi error, nunca haría algo para engañar o faltar al respeto al juego que amo. Me he sometido a muchísimas pruebas durante mi carrera deportiva, incluido el 29 de marzo de 2022, y todas ellas dieron negativo", dijo.

"Estoy devastado. No hay otro sitio en el mundo en el que quiera estar más que en el campo junto a mis compañeros", agregó.

Informó además de que pensó en un primer momento recurrir la sanción, pero luego se dio cuenta de que un "error" suyo fue la causa.

"Decidí empezar a cumplir la sanción de forma inmediata. Estoy ansioso por reunirme con mis compañeros en el campo en 2023", concluyó.

Hace dos semanas, el dominicano empezó sus primeros turnos al bate para ir recuperando sensaciones, pero esta sanción le impedirá volver a competir antes de la próxima temporada.

Incluso si los Padres se clasificaran para los 'playoffs', Tatis seguiría de baja por esta sanción.

El equipo californiano le sacará ahora de la lista de lesionados para que el torpedero empiece a cumplir la sanción.

Tatis ha sido una de las bajas importante de los Padres en la actual temporada, en la que a pesar de ello se han mantenido peleando por mantenerse en los puestos de postemporada en la Liga Nacional.

En la pasada temporada Tatis Jr. marcó su territorio, terminando tercero en la votación para el premio al Jugador Más Valioso de la temporada en la Liga Nacional, al concluir con promedio de bateo de .282, con 42 cuadrangulares y 97 remolcadas.

