Testigo de la Historia: Agnes Klein-Keleti, la campeona olímpica viviente más longeva cumple 100 años

Previamente trabajó como preparadora física del Instituto Orde Wingate. Recién volvió a Budapest en 2015. Desde entonces, ha sido laureada por los gobiernos húngaro (“Atleta de la Nación”) e israelí (“Premio Nacional 2017”).

Retirada de las competiciones, advirtió sobre el excesivo rigor que sienten las gimnastas muy jóvenes, tanto por la dureza de la preparación como la presión de las competencias. “No deberían empezar tan temprano, primero hay que desarrollar la mente entre los chicos, no sus cuerpos. Las medallas no son lo más importante, sino las experiencias que se viven para lograrlas”, sostuvo.

En la celebración de su cumpleaños, expresó: “Estos 100 años me parecieron 60”. Y se alejó de aquellos calificativos de “reina de la gimnasia”. “Me parece una exageración”, dijo. También resaltó que “las experiencias que me dieron los viajes por el mundo son mi bien más preciado, más que las medallas. Me encantaba el deporte porque me permitía viajar”. Pero, rodeada por la prensa en el festejo, concluyó: “Vivo bien, es genial que todavía me sienta tan saludable. Amo la vida”.